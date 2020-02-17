 نصائح ذهبية لتركيب الأظافر الصناعية بدون أضرار 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

نصح أطباء الجلدية النساء المحبات للأظافر الصناعية باتباع 5 أمور لتقليل أضرارها ومن أبرزها اختيار نوعية الأظافر الصناعية.

وقال الأطباء إن اختيار نوعية الأظافر الصناعية المصنوعة من الجيل التي يتم نقعها بدلا من تلك الأظافر الأكريليك؛ حيث إن الأظافر الجيل يسهل تركيبها قليلا على الأظافر لكونها أكثر مرونة.

وشدد الأطباء علي ضرورة الذهاب لصالونات التجميل التي تستخدم العلاج بضوء مصابيح الليد وليس العلاج بضوء الأشعة فوق البنفسجية.

وحث الخبراء:” يجب علي النساء مطالبة فني تقليم الأظافر بالابتعاد عن تقليم البشرة؛ لأنها تحمي الأظافر والجلد المحيط من العدوى؛ لافتين إلي عدم استخدام الأظافر الصناعية إلا في المناسبات الخاصة.