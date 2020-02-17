غوميز الأفضل في لقاء الهلال وشباب الأهلي

طلال الغامدي(صدى):

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الفرنسي بافيتيمبي غوميز أفضل لاعب في مباراة الهلال وشباب الأهلي الإماراتي.

وانتهى اللقاء بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف، إذ أحرز غوميز هدفين الهلال في الدقيقة 36، 72.

وارتفع رصيد الزعيم إلى 6 نقاط في المركز الثاني بمجموعته بعد تساوي النقاط بينه وبين باختاكور صاحب المركز الأول بفارق الأهداف.