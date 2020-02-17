الاتحاد أعاد 8 مدربين إلى الدوري قبل كاريلي

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي الاتحاد عن اختياره المدرب البرازيلي فابيو كاريلي ليكون الاسم الثالث الذي يجلس على رأس الإدارة الفنية هذا الموسم عقب التشيلي لويس جوزيه سييرا والهولندي هين تين كات.

ويذكر أن هذه التجربة الثانية لكاريلي في الملاعب السعودية حيث تواجد خلال النصف الأول من الموسم الفائت لجانب الوحدة ولكنه غادر بعد 6 أشهر ليطلب فسخ عقده والرحيل إلى الدوري المحلي.

وكان الاتحاد قد أعاد الثلاثي جوبير وكامبوس واينزو هكتور وجميعهم مروا على الشباب قبل تدريب الإتحاد وأوسكار ودياز الذين انطلقوا من بوابه الهلال وخالد القروني مدرب الرياض بالإضافة إلى لوكا متنقلًا من الأهلي.