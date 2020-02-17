والد موسى الخنيزي يلتقي به لأول مرة بعد ثبوت النسب (فيديو)
على خلفية تطابق نتائح فحوصات مخطوفي الدمام مع والديهم الأصليين، يُتوقع أن يلتقي الشاب موسى الخنيزي بعائلته بعد الكشف عن تطابق النتائج مع والديه.
ويعتبر اللقاء جزءًا من الحادثة المركبة (اختطاف، وإخفاء تمت من السيدة الموقوفة حاليًا، وقد بدأت الأمور تتكشف أكثر بعد ثبوت النسب.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يزال التحقيق جاريًا في قضية قيام سيدة باختطاف طفل من مستشفى الولادة في الدمام بالمنطقة الشرقية قبل أكثر من 20 عاماً.
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مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1708 ] نشر منذ 52 دقيقة
الخاطفة قامت بدور المربية بدون مرتب بل خسائر مالية وتعب وجهد و الخاتمة سجن
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7188 ] نشر منذ 49 دقيقة
الحمد لله
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7188 ] نشر منذ 49 دقيقة
الحمد لله
alfahd42[ عدد التعليقات: 23712 ] نشر منذ 14 دقيقة
الحمدلله على سلامتهم وهي مجرمه مهما كان سبب فعلها سلبت من عوائل فرحتها وعيشتها سنين طويله على الحزن