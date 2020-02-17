بالفيديو .. أحداث خطيرة تُدمر مباراة كرة قدم وتُصيب أحد اللاعبين

وكالات(صدى):

شهدت مباراة أقيمت بين فريقي كولو كولو ويونيفرسيداد كاتوليكا في تشيلي ، يوم الأحد الماضي، أحداث خطيرة أسفرت في النهاية عن إلغاء المباراة وإصابة أحد اللاعبين .

وبدأت تفاصيل الحادث، حينما أثار بعض الجماهير المتواجدين في المعلب الشغب بعد مرور دقائق بسيطة عن بدأ المباراة، وقام بعضهم بإلقاء مقذوقات وألعاب نارية داخل الملعب وعلى اللاعبين.

ووثقت إحدي الكاميرات سقوط ألعاب نارية على أرض الملعب، كما تعرض نيكولاس بلاندي مهاجم كولو كولو للإصابة بسبب انفجار ألعاب نارية بالقرب من قدمه.

وأدت أحداث الشغب التى أقامها الجمهور إلى قيام حكم المباراة بإلغاءها، فيما تعهد مسؤولى نادي كولو كولو باتخاذه الإجراءات اللازمة لضبط من تورط في إصابه لاعب فريقهم.