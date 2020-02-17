«غوميز» يقود الزعيم لعبور شباب الأهلي

نواف السالم(صدى):

تمكن نادي الهلال من عبور شباب الأهلي الإماراتي، بالفوز عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020 .

وافتتح يوسف جابر التسجيل في المباراة بهدف في الدقيقة 24 مرّره له فيديربكو، لكن لم ينتظر الهلال كثيرًا ليُدرك التعادل فبعد نحو عشر دقائق سجّل بافيتيمبي غوميز الهدف الأول للفريق.

أما الشوط الثاني، فشهد تقدُّم الزعيم في الدقيقة 72 عندما سجّل غوميز الهدف الثاني له وللفريق بتمريرة من كاريلو.

وبذلك يرتفع رصيد الزعيم إلى 6 نقاط في المركز الثاني بمجموعته بعد تساوي النقاط بينه وبين باختاكور صاحب المركز الأول بفارق الأهداف.