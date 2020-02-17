اتفاق تبادل الأسرى في اليمن قد يشمل شقيق الرئيس

فهمي محمد(صدى):

كشف مصدر مطلع، أن هناك احتمال للإفراج عن شقيق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اللواء ناصر منصور هادي.

يأتي ذلك ضمن اتفاق الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الإيرانية على تبادل للأسرى والمحتجزين بعد سبعة أيام من الاجتماعات في الأردن.

يذكر أن الحوثي كان قد أسر اللواء ناصر منصور هادي واللواء الركن محمود الصبيحي (وزير الدفاع) والعميد الركن فيصل رجب قائد اللواء 31 مدرع، خلال معركة قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوب البلاد في مارس 2015.

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