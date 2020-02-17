فنانة شهيرة تعلن اعتزلها الغناء: «سأتفرغ للعبادة»

بيروت(صدى):

أعلنت الفنانة اللبنانية باسمة اعتزالها الغناء، للتفرغ للعبادة قائلة: “انا اعلن اعتزالي الفن احبائي لأتفرغ للعبادة من كل فكري وعقلي ونفسي وبحسب مشيئته آمين”.

ويذكر أن باسمة بدأت مشوارها في العام 1998 بإطلاق عدة أغاني منفردة “وشوشني حبيبي سمعني كلام” و”في قربك وبعدك حياتي عشانك” .

إنطلاقتها الفعلية كانت مع الفنان والملحن اللبناني مروان خوري الذي بدأ يكتب الأغاني ويلحنها عندما أطلقت البومها الأول “ذوبني ذوب”.

ووقعت باسمة عقدا مع شركة روتانا استمرت باسمة بالعمل مع مروان خوري في البومها الثاني “عندي سؤال” وفي البومها الثالث “عيني يا مو”. وقد حقق كلا الألبومين نجاحا كبيرا