  • الإثنين 17

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. والد المختطف نسيم حبتور: نطالب بالضغط على المختطفة للكشف عن ابننا

بالفيديو.. والد المختطف نسيم حبتور: نطالب بالضغط على المختطفة للكشف عن ابننا

بالفيديو.. والد المختطف نسيم حبتور: نطالب بالضغط على المختطفة للكشف عن ابننا
علي القحطاني(صدى):

طالب والد المختطف اليمني نسيم حبتور، الذي اختطف من الكورنيش بالدمام منذ 20 عاما، الجهات الأمنية في المملكة بالكشف عن ابنه.

وقال والد نسيم خلال حواره في قناة “الإخبارية”:عندي أمل أن نسيم يرجع لنا، فهو حي يرزق”، مناشدا المسؤولين بالضغط علي الخاطفة لمعرفة مكان ابني.

ولفت والد المختطف نسيم:” عندي إحساس إن ابني عند الخاطفة لأنه لحظة اختطافه تعرفنا علي نفس مواصفات السيدة عندما كنا بالكورنيش في الدمام”.

 وتابع والد المختطف:”تجدد الأمل عندي ومنتظرين بفارغ الصبر عودة ابني”، لافتا:” عيشت مع ابني سنة وأربع شهور، وأتوقع أن أراه قريبا”.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 93719 ] نشر منذ 7 دقائق

الله يرده لكم سليماً معافى .. آمين ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *