بالفيديو.. والد المختطف نسيم حبتور: نطالب بالضغط على المختطفة للكشف عن ابننا
طالب والد المختطف اليمني نسيم حبتور، الذي اختطف من الكورنيش بالدمام منذ 20 عاما، الجهات الأمنية في المملكة بالكشف عن ابنه.
وقال والد نسيم خلال حواره في قناة “الإخبارية”:عندي أمل أن نسيم يرجع لنا، فهو حي يرزق”، مناشدا المسؤولين بالضغط علي الخاطفة لمعرفة مكان ابني.
ولفت والد المختطف نسيم:” عندي إحساس إن ابني عند الخاطفة لأنه لحظة اختطافه تعرفنا علي نفس مواصفات السيدة عندما كنا بالكورنيش في الدمام”.
وتابع والد المختطف:”تجدد الأمل عندي ومنتظرين بفارغ الصبر عودة ابني”، لافتا:” عيشت مع ابني سنة وأربع شهور، وأتوقع أن أراه قريبا”.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93719 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يرده لكم سليماً معافى .. آمين ..