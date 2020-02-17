وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن وجود وظائف إدارية وصحية لحملة الدبلوم فما فوق.

وأشار إلي أن الوظائف الشاغرة منها تقني مختبرات طبية بشرط أن يكون المتقدم حاصل علي درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المختبرات الطبية)، ولديه رخصة هيئة التخصصات الصحية.

واشترط المستشفي للمتقدم لوظيفة موظف استقبال (Receptionist) بشرط حصوله علي درجة الدبلوم فما فوق في تخصص (إدارة الأعمال)، بالإضافة إلي إجادة اللغتين العربية الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

ولفت المستشفي إلي حاجته لفني سحب دم (Phlebotomist بشرط حصوله على درجة الدبلوم فما فوق في تخصص (علوم المختبرات الطبية)، ورخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (سارية المفعول).

وأوضح أن التقديم بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2020/02/17م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.