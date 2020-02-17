«الاتصالات» تعلن إعادة تفعيل مكالمات «واتساب» (فيديو)
أوضح مدير العلاقات العامة في هيئة الاتصالات، علي المطيري،سبب وجود مشاكل في خاصية الاتصال عبر “واتساب”، مؤكدا أنها ترجع لمجموعة من الإجراءات التنظيمية تم اتخاذها.
وقال خلال لقاءه في برنامج “الراصد” أن عودة الخدمة ستُتاح عقب الانتهاء من هذه الإجراءات، حيث أن كل تطبيقات التواصل متاحة.
ونفى المطيري أن تكون سرعة الإنترنت ضعيفة مشيرا إلى تحسن ترتيب المملكة عالميًا في سرعة الإنترنت من 47 بداية 2019 إلى المركز الـ13 في نهاية 2019.
زائر[ عدد التعليقات: 3872 ] نشر منذ 20 دقيقة
ما اعلن ولا شي ولا راح يعلنون
فهـــــــــد[ عدد التعليقات: 655 ] نشر منذ 5 دقائق
نصاب النت زي الزفت ومكالمة واتساب موقفه وكلها على شان جشع هئة الاتصالات وشركاتها