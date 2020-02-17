2 مليون ريال للتمويل العقاري من الأهلي التجاري

علي القحطاني(صدى):

حدّد البنك الأهلي التجاري، مبلغ أقصاه 2 مليون ريال كسيولة نقدية للحصول على العقار الذي يختاره المستفيد، ولكن بشروط محددة.

وتتضمن الشروط : « أقصى مبلغ تمويل 2 مليون ريال، أقصى مدة تمويل 15 سنة ، أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة، أن لا يزيد عمر العقار عن 35 سنة عند نهاية مدة السداد، العقارات المقبولة هي (فيلا، شقة، عمارة)، أن يكون موقع العقار ضمن المدن المعتمدة للمنتج ».

وتشتمل البرامج التي يُمولها البنك على «الوحدات الجاهزة من السوق، منتج وحدة تحت الإنشاء، منتج تمويل البناء الذاتي الوحدات الجاهزة من وزارة الإسكان برنامج القرض العقاري للتمويل القائم تحسين برنامج المتقاعدين مبادرة القروض السكنية للعسكريين في الخدمة مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين».

وكذلك يوفر البنك «خاصية ضمانات التمويل العقاري، خاصية الرهن الميسر، خاصية التمويل الممتد، خاصية قسط مخفض خلال فترة البناء، خاصية إحتساب الدعم كجزء من الدخل».

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