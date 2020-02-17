رئيس الوزراء الأردني يستقبل سفير المملكة لدى الأردن

سعيد العجل(صدى):

استقبل رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، في مكتبه برئاسة الوزراء ، سفير المملكة المعيّن لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، وذلك بدعم وتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- واخيه الملك عبدالله الثاني.

واكد رئيس الوزراء الأردني عمق العلاقات التاريخية والاخوية التي تربط البلدين والحرص على تعزيزها في المجالات كافة، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مشددا، في هذا الإطار، على أن الاردن والسعودية يشكلان عمقا استراتيجيا لبعضها.

ولفت الى ان الحكومة الأردنية بتوجيهات مباشرة من الملك عبدالله الثاني، حريصة على تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية، وادامة التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات في البلدين الشقيقين.

واعرب عن تقدير الاردن للدعوة التي وجهتها المملكة العربية السعودية للاردن للمشاركة كضيف في أعمال قمة العشرين التي ستتولى المملكة العربية السعودية رئاستها واستضافتها في وقت لاحق من العام الحالي.

من جهته، اشاد السفير السديري بالعلاقات الاخوية التي تربط المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية، لافتا الى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان – حفظهما الله- ، بايلاء العلاقات مع الاردن كل الرعاية والاهتمام.

واشاد السديري بالانجازات التي يحققها الاردن على مختلف الصعد، مؤكدا على الدور المهم الذي يقوم به الملك عبدالله الثاني على مختلف المستويات الاقليمية والدولية.

كما اكد ان دعوة الاردن للمشاركة في قمة العشرين هي رسالة تأكيد على الاهمية التي توليها السعودية لعلاقاتها مع الأردن، والحرص على ان تكون مشاركة الاردن في القمة تاريخية وتعود بالنفع والفائدة عليه.