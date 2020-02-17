 وصفات سهلة لتنظيف البشرة من الشوائب

أميرة خالد(صدى):

تعد شوائب بشرة الجسم من المشكلات التى تواجه كثير من السيدات والفتيات، ويمكن حلها باستخدام بعض الوصفات الطبيعية.

ويمكن إعداد وصفة من خلال خلط ملعقة وسط من الطين الأبيض، ملعقتي طاعم من العسل ونصف ملعقة وسط من القهوة المطحونة، وملعقة وسط من بودرة الكاكاو، إلى أن تتحول إلى مزيج ويتم وضعه على البشرة لإزالة ما به من شوائب.

أما الوصفة الأخرى، فيتم إعدادها بالطريقة التالية :

1-أحضري ملعقتي طعام من العسل،و 10 غ من زبدة الكاكاو، وملعقة طعام من زيت نباتي مثل زيت الزيتون أو جوز الهند أو اللوز الحلو،و 4 نقاط من زيت الغريب فروت الأساسي، ونقطتين من زيت الليمون الأساسي.

2- قومي بإذابة زبدة الكاكاو مع ملعقة طعام من الزيت النباتي من خلال وضعهما في وعاء ووضع الوعاء في آخر يحتوي على الماء الدافئ.

3- أضيفي زيت الغريب فروت وزيت الليمون وتمزج كل المكونات جيداً.

ويفضل وضع هذا المزيج في حوض الاستحمام، وتكرار هذه الطريقة مرتين أسبوعيا.