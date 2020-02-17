شقيق تميم يستعين بالأتراك لترميم قصره الجديد

ماجد القزيز(صدى):

كشف مهندس معماري تركي، عن تلقىه عرضًا مغريًا من جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني، شقيق تميم، لتولي أعمال ديكور القصر الذي اشتراه.

وقال المهندس المعماري شريف سوغوك بولاك، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، إن العرض جاء بعد أن شاهد شقيق تميم الأصغر نماذج من أعماله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه سيتوجه إلى قطر مارس المقبل، لبحث العرض.

وأضاف أن جاسم تواصل معه عبر رفقائه الموجودين داخل تركيا، حيث شارك سوغوك بولاك مع متابعيه تذكرة الطيران عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، معلنًا قبوله الدعوة.