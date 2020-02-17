الشورى يبحث إمكانية عقد المرأة لزواجها بنفسها دون إذن ولي
قدمت الدكتورة إقبال درندري، عضو بمجلس الشورى، توصية بهدف تعديل نظام المرافعات بحيث يمنح للمرأة البالغة الراشدة في أن تعقد زواجها بنفسها أو أن توكل غيرها، دون اشتراط إذن ولي.
وأرجعت درندري سبب تقديم هذه التوصية إلى أن إذن الولي في التزويج أدى إلى الاستغلال من بعض أولياء الأمور في عضل المرأة ومنع تزويجها لتحقيق مصالحه الشخصية أو المالية، الأمر الذى يعد ظلم للمرأة، وأحيانا يمنعها من حقوقها الأصيلة في تسيير شؤون حياتها.
ومن جهته، فمن المقرر أن يبحث مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة التوصية التى تقدمت بها درندري واتخاذ ما يلزم حيالها.
ابو لما[ عدد التعليقات: 928 ] نشر منذ 45 دقيقة
كفو يادرندري
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46263 ] نشر منذ 38 دقيقة
يعني اتزوج وأهلي ما يدرون والى اعزمهم لأن تعرفين لازم يكون فيه زفه وفيه هديا ومعازيم والزوج زي الباميه واحده نظيفه ووحده فيها دود وخربانه إذا طلع خربان كيف السواة اكون خسرت كل شي
اقلك خلينا على مبنى الشيبه. علشان لاطلع باميه مدوده قلعته غير مأسوفاً عليه
ويكون كسبت باقي الأمور تعرفين العوض والى القطيعه
الله يقطع رجاك من الدنيا والاخره قولي امين كل الأمور ما يشترط فيها الولي إلى الزواج شرعه الله ورسوله وانتي تخثرقين والله الحق مو عليك لي على إلى حظك فوق ذعك الكرسي جعل ابليس يقعد فوق راسك
زاير[ عدد التعليقات: 2660 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله لا يوفقكن في حملاتكن لنشر الشقاق و الكراهية في المجتمع ثم الزواج هو بين عائلتين و أسرتين تجمعهم هدف واحد هو سعادة و استمرار للعلاقة بين الزوجين وليست فصل وقطع صلة الرحم و روابط إنسانية .
ابوعلي[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 24 دقيقة
الدندرى وامثالها لهم اهداف بعيدة ليس الهدف هو سبب عضل المراة
فهـــــــــد[ عدد التعليقات: 655 ] نشر منذ 12 دقيقة
المجنسه هذي ما احد يقد يوقفها عند حدها الله لا يوفقها ولا يوفق من جابها هذي تحرض على الانفلات نطالب بمحاسبتها هذا مجلس ليس في صالح المواطن بل للمجنسين
العتيبي[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 12 دقيقة
الشرهه ماهي عليها الشرهي على منهو مخليها في مجلس الشوري الجيش والامن المتقدم يجب ان يكون اصل ولدية ومنشاهم سعوديين ومجلس الشوري اهم فيه الساقط والمحارب للاسلام والمسلمين