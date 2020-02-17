الغنام يدشن ملتقى الجامعات الحكومية والأهلية والعالمية في الرياض

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

دشن مساعد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، ملتقى الجامعات الحكومية والأهلية والعالمية في مدارس المملكة، بحضور مدير إدارة الإرشاد الطلابي عبدالرحمن السبيل.

وتجول الغنام في أجنحة الملتقى وأركانه التي بلغت، التقى خلاله عددا من الطلاب الذين توافدوا للاطلاع على ما يقدمه، وذلك لمدة خمسة أيام للبنين والبنات.

وقدم مساعد المدير العام شكره لكل من شارك في تنظيم الملتقى من مشرفين تربويين وإداريين وطلاب، مؤكد أنه سيسهم في تعريف الطلاب والطالبات بالتخصصات وإجراءات القبول في الجامعات.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الإرشاد الطلابي عبدالرحمن السبيل أن ملتقى الجامعات الحكومية والأهلية والعالمية أحد برامج التوجيه والإرشاد التعليمي والمهني، ويهدف إلى تعريف الطلاب والطالبات بالتخصصات وإجراءات القبول في الجامعة، يصاحبه محاضرات تخصصية في التعليم العالي لطلاب المرحلة الثانوية.

وأشار السبيل إلى مشاركة 42 جامعة محلية وعربية وعالمية معترفا بها في وزارة التعليم العالي، في مكان واحد لتوفر على الطلاب والطالبات الوقت والجهد.