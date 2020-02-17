برامج لتمويل منسوبي التعليم من مصرف البلاد

الرياض(صدى):

يُقدم بنك البلاد، عروضًا تمويلية لمنسوبي التعليم، والمتضمة «طلب التمويل الشخصي أو التمويل التأجيري للسيارات أو أي من برامج التمويل العقاري لتملك منزل أو شقة بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان» .

وتشتمل برامج التمويل العقاري لتملك منزل أو شقة على «تمويل البناء الذاتي، برنامج التمويل المدعوم والرهن الميسر، شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء، مبادرة القروض السكنية للعملاء المدنيين».

فيما تتضمن برامج التمويل الشخصي والتمويل التاجيري «برامج التمويل الشخصي، التمويل التأجيري».

ويمكن تقديم طلب للحصول على البرامج من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــا .