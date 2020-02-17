بالفيديو.. ليلي عبدالله توضح حقيقة خلافاتها مع نور الغندور 

خالد الظفيري(صدى):

أوضحت الفنانة الكويتية ليلى عبدالله أنها من المفترض أن تكون عروسا في هذا العام 2020 إلا أنها أجلت فكرة زواجها لهذا العام.

وأضافت عبدالله خلال تصريحات تلفزيونية: “ما أدري متى يكون الزواج وما عندي مشكلة إذا الإنسان يغير قناعاته وأفكاره مو غلط”.

وأشارت عبدالله: “مو حابة تكون حياتي برايفت ولكن طالما أهلي يدرون ومن حولي يدرون بكل التفاصيل ما عندي مشكلة بس في أشخاص ما نبي نتكلم عنهم لإنهم ما لهم ذنب بحياتنا اللي هي حياة الشهرة وأنا ما أحب اكسر حاجز الخصوصية”.

وأكدت ليلى عبدالله أنه لا يوجد خلافات بينها وبين الفنانة نور الغندور، مضيفة: “نحن رفيقات، يقولون متهاوشين بس مو متهاوشين لكن الدنيا تلاهي ومو بنتقابل كتير بس بنتكلم سناب شات وواتس آب ولما بنتقابل كإننا كنا قاعدين مع بعض بالأمس”.