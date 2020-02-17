فرحة لاعبو الهلال وتحية الجماهير عقب لقاء شباب الأهلي (فيديو)

نواف السالم(صدى):

وثّقت مقاطع فيديو، فرحة لاعبي الهلال بعد الفوز على شباب الأهلي اليوم الاثنين، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2020 .

واحتضن لاعبو الزعيم بعضهم البعض، كما وجهوا التحية للجمهور عقب انتهاء اللقاء.

وارتفع رصيد الزعيم إلى 6 نقاط في المركز الثاني بمجموعته بعد تساوي النقاط بينه وبين باختاكور صاحب المركز الأول بفارق الأهداف.