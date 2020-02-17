فرحة لاعبو الهلال وتحية الجماهير عقب لقاء شباب الأهلي (فيديو)
وثّقت مقاطع فيديو، فرحة لاعبي الهلال بعد الفوز على شباب الأهلي اليوم الاثنين، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2020 .
واحتضن لاعبو الزعيم بعضهم البعض، كما وجهوا التحية للجمهور عقب انتهاء اللقاء.
وارتفع رصيد الزعيم إلى 6 نقاط في المركز الثاني بمجموعته بعد تساوي النقاط بينه وبين باختاكور صاحب المركز الأول بفارق الأهداف.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7188 ] نشر منذ 46 دقيقة
من حقكم تفرحون و قد فرحتونا و الي الأمام و الفوز دائما
زائر[ عدد التعليقات: 3874 ] نشر منذ 31 دقيقة
مبروك التأهل يا بطل القارة