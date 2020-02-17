تداخل الصكوك يتسبب في توقف تعويضات مليونية لـ« دولي جدة- جازان»

عادل الحربي(صدى):

أوقفت محكمة محافظة الليث تعويضات مليونية تعود لصالح الطريق الدولي ” جدة- جازان “؛ بسبب تداخل الصكوك، بعد أن طلبت وزارة النقل من المحكمة مطابقة بعضاً من الصكوك للتأكد من نظاميتها.

واتضح أن تعويضات من المالية لصالح الطريق السريع ” جدة- جازان ” لا تزال موقوفة من محكمة الليث لحين الانتهاء من كل الإجراءات.

واتخذت محكمة الليث قرار إيقاف عدداً من الشيكات حتى يتم تطبيق بعضاً من الصكوك على أرض الواقع برفقة القاضي والمساح، في حين تفتقر المحكمة لمساح يقوم بمهامه؛ للتأكد من تداخل الصكوك على الطريق السريع داخل نطاق المحافظة.