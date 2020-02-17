السماح لبرشلونة بتعويض غياب ديمبلي

وكالات(صدى):

منحت رابطة الدوري الإسباني، نادي برشلونة الضوء الأخضر للتعاقد مع لاعب جديد لتعويض الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي سيغيب لفترة طويلة تزيد عن 5 أشهر بسبب الإصابة.

وانتهى موسم ديمبلي رسمياً مع الفريق الكتالوني؛ فيما تنص لوائح الاتحاد الإسباني على أحقية النادي في التعاقد مع لاعب آخر من داخل إسبانيا، ولن يكون له الحق في المشاركة سوى في المسابقات المحلية فقط.

ويسعى برشلونة إلى ضم المهاجم المخضرم لخيتافي، أنخل رودريغيز (32 عاماً)، والذي سجل 10 أهداف هذا الموسم بـ” الليغا” ، آخرها ضد ” البلاوغرانا ” .