استدعاء سفير تركيا في الهند بسبب تصريحات أردوغان

نيودلهي(صدى):

وجهت السلطات الهندية باستدعاء السفير التركي، اليوم الاثنين، لتقديم احتجاج دبلوماسي على تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وحذرت الهند من تبعات ذلك على العلاقات الثنائية؛ حيث كان أردوغان، قد قال خلال زيارة إلى باكستان الأسبوع الماضي، إن: ” وضع الشطر الهندي من كشمير آخذ في التدهور بسبب التغييرات الجذرية التي طبقتها نيودلهي في المنطقة، وإن تركيا تتضامن مع شعب كشمير “.

وأكدت وزارة الخارجية الهندية أنها أبلغت السفير التركي شاكر أوزكان تورونلار، بأن تصريحات أردوغان افتقرت لفهم تاريخ النزاع في كشمير؛ مضيفة: ” الموقف الأخير ضرب مثالا آخر على نمط التدخل التركي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. تعتبر الهند ذلك أمرا غير مقبول البتة ” .