بالفيديو.. مقاتلات التحالف تقصف إمدادات الحوثيين في جبهة نهم
قصفت مقاتلات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عناصر من مليشيات الحوثي الإرهابية وإمداداتهم في جبهة نهم.
واستهدف “التحالف” العناصر الإرهابية من المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في جبهة نهم.
وكان طيران التحالف شن 10 غارات جوية على مواقع ومعسكرات ميليشيات الحوثي في نهم وسط أنباء عن سقوط قتلى.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1705 ] نشر منذ 11 دقيقة
الحوثي… إذا لم يقتل كما قتل سليماني.
سيواصل الحرب إلى آخر طفل وامرأة سيزج بهم في ساحات المعارك…
شعب مخدر بالقات