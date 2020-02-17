تفاصيل مفاجئة في واقعة انتحار حسناء بريطانيا

لندن(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة ومفاجئة في واقعة انتحار الممثلة والمذيعة البريطانية كارولاين فلاك؛ حيث قالت إنه تم استدعاء سيارة إسعاف إلى منزل كارولاين شرقي لندن، الجمعة.

وجاء ذلك قبل واقعة انتحارها بيوم واحد، دون أن تكشف سبب ذلك؛ فيما صرح متحدث باسم خدمة الإسعاف في لندن: ” تم استدعاؤنا مساء الجمعة إلى عقار سكني في شارع نورثولد. حضر الطاقم وتم الكشف على الحالة لكن لم يتم اصطحابها إلى المستشفى ” .

ورفض المتحدث الكشف عن مزيد من التفاصيل بسبب الحفاظ على سرية المرضى؛ بينما عثر على جثمان كارولاين (40 عاما)، السبت، في اليوم التالي لزيارة الإسعاف إلى منزلها، وبعد يوم واحد من عيد الحب، بعدما حاول صديقها لاعب التنس لويس بورتون التواصل معها، علما أن علاقتها به شابها التوتر، حيث كانت تحاكم بتهمة الاعتداء عليه.