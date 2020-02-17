«قميص» ابن حسن نصر الله يجعله محل سخرية بعد دعوات مقاطعة أمريكا

بيروت(صدى):

دعا زعيم حزب الله حسن نصرالله، بسرعة تحرك النخب والعلماء والمفكرين في لبنان إلى وضع برامج وخطط لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية،

وطالب خلال تصريحات له، بمقاطعة البضائع الأمريكية، لأن نقطة ضعف الأمريكيين هي الأمن والدولار.

وانتقد العديد من اللبنانيين كلام نصرالله، واصفينه بالمضحك على مواقع التواصل الاجتماعي، متداولين لقطة لابنه مرتدياً قميصاً من ماركة أميركية، كتب عليها الولايات المتحدة.