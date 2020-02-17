وزير الخارجية يدعو ألمانيا إلى إنهاء وقف توريد الأسلحة للمملكة
دعا وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ألمانيا إلى إنهاء وقف توريد الأسلحة إلى المملكة.
وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الاثنين، إن «الرياض تدعو برلين إلى إنهاء وقف تصدير الأسلحة الألمانية إلينا»
وأضاف: «نأمل أن تفهم ألمانيا أننا نحتاج إلى وسائل للدفاع عن أنفسنا»، متابعًا: « الهجمات التي تعرضت لها منشأة أرامكو النفطية العام الماضي».
وأردف: «استمرار ألمانيا بعدم توريد الأسلحة إلى السعودية، يعد أمرا غير ملائم في إطار العلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين».
وشدد على أن إيران واقفة وراء الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة.
وكانت ألمانيا قد اتخذت القرار في 2018، وقد عرف استثناءات عديدة خلال هذه الفترة، منها السماح بتوريد المنظومات التي تطورها.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33928 ] نشر منذ 13 دقيقة
الخسران المانيا اذا اوقفت توريد الاسلحه لنا لان بامكاننا استيراد ما نحتاج من اي دوله اخرى
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1702 ] نشر منذ 7 دقائق
المانيا لا تصدر للسعودية صواريخ دفاع جوي لصد الصواريخ الإيرانية البالستية.
اذا ما نفعت باتريوت و ثاد الأمريكية نأخذ S400 الروسية.
لا يجب الإعتماد على دولة ندفع لها الأموال ومع هذا تربط بيع الأسلحة بفرض سياستها علينا.
بئس من سلاح وصاحبه.
لو كانت الأسلحة الألمانية صدقه وحسنة لوجه الله.
ممكن كلام أخر
سوق السلاح عمران بالأسلحة والمال السعودي موجود