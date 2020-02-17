بالفيديو.. أستاذة جامعية تثير الجدل برقصها مع طلابها

عدن(صدى):

تناقلت بعض صفحات التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه سيدة ترقص خلال حفل خيري.

وقيل في التعليقات إنها نائب عميد كلية الآداب، بجامعة عدن، الدكتورة إلهام باشراحيل، وكانت ترقص مع طلابها خلال حفل خيري أقيم بمبنى الكلية.

وأثار الفيديو المتداول جدلا واسعا، البعض يراه تجاوزا لا يليق لأستاذ جامعية، فيما اعتبره البعض تصرف تلقائي.