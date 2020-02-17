تسهيل مهمة مراجعي مصروفات المقاصف المدرسية

الرياض(صدى):

أصدرت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، تعميمًا إلى جميع مكاتب التعليم العام والمدارس الحكومية والأهلية (بنين وبنات) بتسهيل مهمة موظفي ديوان المحاسبة لمراجعة وفحص مصروفات المقاصف المدرسية.

وكان قد جاء في خطاب من الديوان العام للمحاسبة، أنه: ” إنفاذًا للمادة العاشرة من نظام الديوان العام للمحاسبة، الصادر بالمرسوم الملكي برقم 9/م وكذلك الأمر السامي. التعميمي رقم 10754، بالتأكيد على الجهات الحكومية بتنفيذ مقتضى الأمر السامي المتضمن تمكين الديوان العام للمحاسبة من ممارسة الاختصاصات المحددة في نظامه ” .