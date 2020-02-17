«آبل» تبتكر طريقة لإيجاد الصور على «آيفون» في ثوان

وكالات(صدى):

ابتكرت شركة آبل، طريقة سهلة تساعد المستخدم في البحث عن صورة ما في ملف الصور وذلك خلال ثواني قليلة.

ويمكن استخدام كلمات رئيسية في البحث، مثل البحث عن الصور في غوغل، فمثلًا عندما يُكتب « بحيرة أو كلب أو جبنة » يظهر كل الصور ذات العلاقة بالكلمة.

كما تُمكّن التقنية المستخدم، من البحث عن أحداث أو فعاليات معينة، مثل حضور حفلة موسيقية، وكذلك يمكن البحث حسب الموقع فبمجرد إدخال اسم المكان أو الموقع كمدينة الرياض فإن التطبيق يتعقب كل صورة بحسب الموقع المذكور.