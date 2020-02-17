هيئة الرياضة تستدعي الرئيس التنفيذي لنادي الشباب للتحقيق

طلال الغامدي(صدى):

أصدرت ‏الهيئة العامة للرياضة، اليوم الاثنين، بياناً حول ما تم تداوله من أحاديث وتصريحات متعلقة بالحضور الجماهيري لمباراة الشباب والنصر، لافتة إلى فتح باب التحقيق في هذا الشأن.

وقالت الهيئة، في بيانها، أنها تابعت ما تم تداوله من أحاديث وتصريحات متعلقة بالحضور الجماهيري للمباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضية 14 فبراير 2020 بين فريقي الشباب والنصر ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت أنها بدأت في فتح تحقيق عاجل في هذه الحادثة، إلى جانب استدعاء الرئيس التنفيذي بنادي الشباب إثر الحديث الذي أدلى به لوسائل الإعلام؛ فيما سيتم بصورة عاجلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقائق المرتبطة بهذه القضية، ومحاسبة كل متجاوز للأنظمة واللوائح.