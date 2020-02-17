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شاهد.. فوز العتيبي تدخل في وصلة رقص أمام زوجها

شاهد.. فوز العتيبي تدخل في وصلة رقص أمام زوجها
أميرة خالد(صدى):

نشرت الناشطة فوز العتيبي، مقطع فيديو لها مع زوجها في منطقة ثلجية، ترقص على أنغام أغنية للفنان المصري عمرو دياب.

ودخلت فوز العتيبي في وصلة رقص أمام زوجها الذي كان يُوثق الفيديو، وذلك على أغنية «اللي عنده ضحكة زي ديا»، فيما قامت بتمثيل كلمات الأغنية على وجهها.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1702 ] نشر منذ 45 دقيقة

انقرض جيل إذا رقصت الزوجة امامه في البيت.

يصرخ ويقول: ايش فيك انهبلتي..

[ عدد التعليقات: 1702 ] نشر منذ 41 دقيقة

اللحم الابيض السعودي.كان ينعدم مشاهدته في مثل هذه الأوضاع..

مالذي تغير..؟

انفتاح العالم على بعضة بعد ثورة الاتصالات الكبرى التي قادها الإنترنت وتدفق المعلومات عبر الجولات المتيسر امتلاكها.
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