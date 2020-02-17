أسماء المقبولين في وظائف كلية الملك خالد العسكرية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت كلية الملك خالد العسكرية، عن أسماء المقبولين على عدد من الوظائف للرجال بموقع وزارة الحرس الوطني بالتعاون مع منظومة التوظيف الحكومي (جدارة)، والتي سبق الإعلان عنها في 1441/04/25هـ عبر موقع الوزارة.

وأوضحت الكلية، استقبال المقبولين لمدة (يومين) اعتباراً من يوم الأحد 1441/07/13هـ والإثنين 1441/07/14هـ، مؤكدة على المقبولين استكمال إجراءات الكشف الطبي مع احضار: أصل الهوية الوطنية، عدد (3) صور شخصية ملونة ذات خلفية بيضاء مقاس (4*6).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إحضار خطاب مختوم من البنك يحتوي على حساب الآيبان؛ بينما لمعرفة الأسماء عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .