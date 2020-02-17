أسماء المقبولين في وظائف كلية الملك خالد العسكرية
كشفت كلية الملك خالد العسكرية، عن أسماء المقبولين على عدد من الوظائف للرجال بموقع وزارة الحرس الوطني بالتعاون مع منظومة التوظيف الحكومي (جدارة)، والتي سبق الإعلان عنها في 1441/04/25هـ عبر موقع الوزارة.
وأوضحت الكلية، استقبال المقبولين لمدة (يومين) اعتباراً من يوم الأحد 1441/07/13هـ والإثنين 1441/07/14هـ، مؤكدة على المقبولين استكمال إجراءات الكشف الطبي مع احضار: أصل الهوية الوطنية، عدد (3) صور شخصية ملونة ذات خلفية بيضاء مقاس (4*6).
ويأتي ذلك بالإضافة إلى إحضار خطاب مختوم من البنك يحتوي على حساب الآيبان؛ بينما لمعرفة الأسماء عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .
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