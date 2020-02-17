خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس أريتريا

الرياض(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، اليوم، فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا.

ورحب خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بفخامته والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس الأريتري سعادته بلقائه خادم الحرمين الشريفين.

كما صافح فخامة الرئيس الأريتري أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – رعاه الله – مأدبة غداء تكريماً لفخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال والمأدبة، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار في الديوان الملكي ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

كما عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا.

وتم خلال جلسة المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأحداث في القرن الأفريقي والمنطقة.

كما تم خلالها التأكيد على أهمية ودور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في تنمية وتعزيز فرص التعاون في شتى المجالات.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد – الوزير المرافق -، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة أريتريا صقر بن سليمان القرشي.

كما حضرها من الجانب الأريتري، معالي وزير الخارجية عثمان صالح محمد، ومعالي مستشار فخامة الرئيس يماني قبراب، ومعالي مدير مكتب فخامة الرئيس الأمين حسن الأمين، والقائمة بالأعمال في سفارة دولة أريتريا لدى المملكة ويني قيهير.