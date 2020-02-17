حارس أمني يُعيد أموالًا وبطاقات بنكية لمواطنة

الطائف(صدى):

تسبب مشرف حراسات أمنية بمحافظة الطائف، في إعادة حقيبة بها مبالغ مالية وأوراق رسمية لمواطنة.

وعثر المشرف على الحقيبة داخل سوق للخضار والفاكهة خلال مباشرته عمله، فقام بإبلاغ إدارة عمليات الأمن والسلامة.

وباشرت الجهات المختصة، فتح الحقيبة؛ إذ عثروا بداخلها على مبلغ 6 آلاف ريال وبعض الوثائق والهويات الرسمية والبطاقات البنكية الخاصة بإحدى المواطنات.

وتوصلت عمليات الأمن، إلى هوية المواطنة السيدة وجرى استدعاؤها لتسليمها الحقيبة وكافة محتوياتها.