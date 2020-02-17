حارس أمني يُعيد أموالًا وبطاقات بنكية لمواطنة
تسبب مشرف حراسات أمنية بمحافظة الطائف، في إعادة حقيبة بها مبالغ مالية وأوراق رسمية لمواطنة.
وعثر المشرف على الحقيبة داخل سوق للخضار والفاكهة خلال مباشرته عمله، فقام بإبلاغ إدارة عمليات الأمن والسلامة.
وباشرت الجهات المختصة، فتح الحقيبة؛ إذ عثروا بداخلها على مبلغ 6 آلاف ريال وبعض الوثائق والهويات الرسمية والبطاقات البنكية الخاصة بإحدى المواطنات.
وتوصلت عمليات الأمن، إلى هوية المواطنة السيدة وجرى استدعاؤها لتسليمها الحقيبة وكافة محتوياتها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93702 ] نشر منذ 10 دقائق
جزاه الله خير ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33922 ] نشر منذ 2 دقيقتين
بارك الله فيه