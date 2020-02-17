بالفيديو.. مطعم غريب على هيئة سجن في جدة
كشف مقطع فيديو عن مشاهد غريبة من داخل أحد المطاعم في محافظة جدة.
وأظهر الفيديو، تفاصيل المطعم الذي تم تصميمه ليظهر وكأنه سجنًا بشكل كامل؛ حيث احتوى على أقفاص حديدية وارتدى العاملون به ملابس السجون البرتقالية، في فكرة غريبة من نوعها.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1701 ] نشر منذ 48 دقيقة
(تفاءلوا خيرًا تجدوه)..الأفضل لو فكر قليلا،كان وضع تصميم نابع من التراث الحجازي او المنطقة الجنوبية
الظاهر صاحب المطعم كان نزيل سجن بريمان سنوات😎
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93709 ] نشر منذ 45 دقيقة
تصانيف ، لدورت الرغيف ..
أحمد[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يستر علينا من غضب الله وإنتقامه بس .
ربنا لاتؤاخذنا بمايفعله السفهاء منا . اللهم لك الحمد على نعمك
هذولا جحلط ومبزره مايقدرون النعم
محماس السادس[ عدد التعليقات: 895 ] نشر منذ 36 دقيقة
مايسويه الا واحد خريج شهار دفعة ٢٠٢٠
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33927 ] نشر منذ 9 دقائق
يبدو ان صاحب الفكره من جماعة قونتناما
من اللي له نفس ياكل داخل الاقفاص الحديديه