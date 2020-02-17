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بالفيديو.. مطعم غريب على هيئة سجن في جدة

بالفيديو.. مطعم غريب على هيئة سجن في جدة
جدة(صدى):

كشف مقطع فيديو عن مشاهد غريبة من داخل أحد المطاعم في محافظة جدة.

وأظهر الفيديو، تفاصيل المطعم الذي تم تصميمه ليظهر وكأنه سجنًا بشكل كامل؛ حيث احتوى على أقفاص حديدية وارتدى العاملون به ملابس السجون البرتقالية، في فكرة غريبة من نوعها.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1701 ] نشر منذ 48 دقيقة

(تفاءلوا خيرًا تجدوه)..الأفضل لو فكر قليلا،كان وضع تصميم نابع من التراث الحجازي او المنطقة الجنوبية

الظاهر صاحب المطعم كان نزيل سجن بريمان سنوات😎

[ عدد التعليقات: 93709 ] نشر منذ 45 دقيقة

تصانيف ، لدورت الرغيف ..

[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 44 دقيقة

الله يستر علينا من غضب الله وإنتقامه بس .

ربنا لاتؤاخذنا بمايفعله السفهاء منا . اللهم لك الحمد على نعمك

هذولا جحلط ومبزره مايقدرون النعم

[ عدد التعليقات: 895 ] نشر منذ 36 دقيقة

مايسويه الا واحد خريج شهار دفعة ٢٠٢٠

[ عدد التعليقات: 33927 ] نشر منذ 9 دقائق

يبدو ان صاحب الفكره من جماعة قونتناما
من اللي له نفس ياكل داخل الاقفاص الحديديه

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