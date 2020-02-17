بالفيديو.. مطعم غريب على هيئة سجن في جدة

جدة(صدى):

كشف مقطع فيديو عن مشاهد غريبة من داخل أحد المطاعم في محافظة جدة.

وأظهر الفيديو، تفاصيل المطعم الذي تم تصميمه ليظهر وكأنه سجنًا بشكل كامل؛ حيث احتوى على أقفاص حديدية وارتدى العاملون به ملابس السجون البرتقالية، في فكرة غريبة من نوعها.