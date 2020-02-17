بالصور.. «موجة قاتلة» تميت فنان روسي في لحظة رومانسية مع زوجته

موسكو(صدى):

بينما كان منسق الموسيقي الروسي أندريه إيفانوف، البالغ من العمر 47 عامًا، وزوجته يوليا 45 عامًا، يستمتعان بأجواء رومانسية على الصخور في الطرف الشمالي من شاطئ بوندي الأسترالي المشهور عالميًّا، جرفتهم “موجة قاتلة” في المحيط.

وعاش الزوجان لحظات مرعبة، حيث تمكنت الزوجة من السباحة إلى الشاطئ بسلام؛ لكنها ظلت تبحث عن زوجها الذي اختفى في المحيط، ولم يتم العثور عليه إلا بعد نصف ساعة بفضل المنفذين.

وقدم فريق الإنقاذ الإسعافات الأولية لإيفانوف، بمحاولات لإنعاش القلب الرئوي له؛ لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه حيث كان قد فارق الحياة.