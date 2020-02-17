برشلونة يصدم جماهيره بسبب صفقة لاوتارو مارتينيز

وكالات(صدى):

رفضت إدارة برشلونة، التعاقد مع نجم إنتر ميلان الإيطالي الأرجنتيني ” لاوتارو مارتينيز”، وذلك بسبب الشرط الجزائي في عقده مع النادي الإيطالي، والبالغ قيمته 111 مليون يورو.

وأوضحت الإدارة، أن المبلغ المطلوب مبالغ فيه، وخاصة في ظل ارتباطات الفريق بعقود لاعبين، وفي رغبتهم تجديد التعاقد مع مهاجم الفريق لويس سواريز، والذي ينتهي عقده العام القادم 2021.

ومن جانب آخر، دخلت أندية ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، في صراع على التعاقد مع مارتينيز في الموسم المقبل.