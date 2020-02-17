خالد الفاضل يعلن موعد بدء الضخ التجريبي للنفط من المنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة

خالد الظفيري(صدى):

أعلن وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، إن المملكة والكويت ستبدآن، الأحد، الضخ التجريبي للنفط من حقلَي الوفرة والخفجي اللذين تشترك الدولتان في إدارتهما.

وصرح بأن الإنتاج التجريبي من الحقلين في المنطقة المقسومة سيزيد تدريجيًا إلى أن يصل إلى مستوياته العادية، حيث سيصل قبل نهاية العام الحالي إلى ما يقرب من 550 ألف برميل يوميًا.

يذكر أن الكويت تسعى لزيادة قدرتها الإنتاجية من النفط إلى أربعة ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2040.