«هاري وميجان» يظهران في صفحة «بورنو»

لندن(صدى):

فوجئ زوار الموقع الرسمي للعائلة المالكة ببريطانيا على الإنترنت، أنهم يدخلون صفحة إباحية بدلًا من دخول الصفحة الخاصة بجمعية خيرية لهاري وميجان ماركل.

وتسبب خطأ فادح في وجود الصفحة الإباحية وأنه يمكن لأي شخص الوصول إلى المحتوى حتى الأطفال، إذ يُكتب على الرابط الذي يظهر للزوار « اغتصاب، زنا محارم، إباحي».

ويحتوي الموقع الإلكتروني على أخبار ومعلومات حول The Firm وتتضمن صورة للملكة وزوجها الأمير فيليب على صفحتها الرئيسية.

كما يسلط الضوء على الجمعيات الخيرية التي تربط العائلة المالكة بها روابط ، بما في ذلك دولين سيمرو.