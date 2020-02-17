خطوات حل مشكلة «تحت إجراء الصرف» لمستفيدي حساب المواطن

الرياض(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، عن خطوات حل مشكلة «تحت إجراء الصرف» التي واجهت عددًا من المستفيدين الذين لم يصلهم الدعم.

وقال البرنامج « تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر فبراير، الرجاء مراجعة البنك والتأكد انه لم يتم الإيداع، ويلزمك توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة ( الدفعات المالية) دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب».

يذكر أن برنامج حساب المواطن، كان قد أعلن الاثنين الماضي، إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ 27 البالغ عددهم حوالي 12.6 مليون مستفيد رئيسي وتابع.