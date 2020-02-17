بالفيديو.. شاب يروي تفاصيل فقدانه لعينه وأطرافه بسبب الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

شارك الشاب اليمني سليمان الشميري، في نزع ألف لغم قبل أن يفقد إحدى عينيه وأطرافه الأربعة، حيث كان قد ترك مقاعد الجامعة في كلية الهندسة، وانخرط في المقاومة، قبل أن ينضم إلى وحدة الهندسة العسكرية في مأرب، والتي خضع خلال انضمامه إليها للكثير من الدورات المكثفة، التي تعلم خلالها كيفية نزع الألغام.

وقال الشاب سليمان، لقناة الحدث، أنه شارك في نزع 1000 لغم تم زراعتهم من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية في تعز، ولكنه دفع ثمن ذلك غاليًا، حيث اصطاده لغم تسبب في بتر أطرافه الأربعة وفقدانه لإحدى عينيه.

وأوضح الشاب البطل، أنه ظل هناك بصيص أمل في عينه اليسرى بنسبة 5% فقط، الأمر الذي جعله طريح الفراش؛ مطالبًا الحكومة اليمنية باستكمال علاجه ومساعدته على تدبير أموره المعيشية واستكمال مشواره التعليمي والمهني وفق إمكانياته.