وظائف شاغرة في شركة النهدي الطبية

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة النهدي الطبية، وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل في محافظة جدة.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية «محاسب، أخصائي نظام إدارة الجودة، مخطط البضائع، مساعد مدير فئة، موظف الشؤون التنظيمية والحكومية».

وتضمن الوظائف الآتي « كاتب تقارير فوري، مطور محتوى، ممثل مشتريات الشركات، ممثل مشتريات الشركات، مساعد مدير مشاريع تطوير الشبكات، مساعد مدير تطوير الشبكات».

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــا .