البهلكي يقود تدريب الأهلي خلفًا لجروس رسميًا

ماجد محمد(صدى):

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الاثنين، قرارًا بإلغاء عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السويسري كريستيان جروس، بعد أن أنهي جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد خلال اليومين الماضيين.

وكلّف المجلس، المدرب الوطني الكابتن مازن بهكلي بقيادة الفريق الأول فنية في المباريات المقبلة، والتي ستبدأ بمواجهة استقلال طهران الإيراني، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا.

ومن جانبها، قدمت إدارة النادي شكرها للمدرب كريستيان جروس على الفترة التي قضاها مدربا للفريق متمنية له التوفيق في محطته التدريبية المقبلة.