الخدمة المدنية توضح طريقة معرفة موعد الإعلان عن الوظائف الإدارية

فاطمة المالكي(صدى):

‏أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن معرفة موعد الإعلان عن الوظائف الإدارية يتم من خلال متابعة الإعلانات الوظيفية عن طريق القنوات الرسمية للجهات الحكومية.

جاء ذلك خلال ردها على سؤال مواطن بشأن موعد الإعلان عن الوظائف الإدارية التي طال انتظارها، متسائلا عبر «تويتر»: «تكفون نبي وظايف متى تعلنون عن الوظايف الإدارية، نبي وظايف راحت اعمارانا».

وكانت وزارة الخدمة المدنية أعلنت منذ أيام إطلاق «منصة مسار» الرقمية التي تضم حزمة من الخدمات الإلكترونية المعنية بمسيرة الموظف الحكومي بدايةً من التعيين وحتى نهاية خدمته.