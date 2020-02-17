نشر : منذ 48 دقيقة 2٬037 3 عربية ودولية اغتيال «أبو راغب السعدي» بعدن عدن(صدى): قام مجهولون، صباح اليوم الاثنين 17 فبراير، باغتيال أبو راغب السعدي، القيادي في قوات الحزام الأمني بالعاصمة المؤقتة عدن. وذكرت إحدى صفحات المواقع التواصل الاجتماعي، «أن المجهولين هربوا إلى جهة أحواش درهم بدار سعد».
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93702 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33922 ] نشر منذ 15 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
الزعيم[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 6 دقائق
نفس ما يحصل في العراق…
اغتيالات لمن يطالب بالحريه ويسب المجوس…
لعنة الله علي خونة العرب….
ان كان في العراق او اليمن او غيرها…
ما مكن المجوس من البلدان العربيه الا الخونه ..من ابناء العرب ..