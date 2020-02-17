اغتيال «أبو راغب السعدي» بعدن

عدن(صدى):

قام مجهولون، صباح اليوم الاثنين 17 فبراير، باغتيال أبو راغب السعدي، القيادي في قوات الحزام الأمني بالعاصمة المؤقتة عدن.

وذكرت إحدى صفحات المواقع التواصل الاجتماعي، «أن المجهولين هربوا إلى جهة أحواش درهم بدار سعد».