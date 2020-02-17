النصر يظهر بالقميص الأزرق أمام العين غدًا

طلال الغامدي(صدى):

عُقد اليوم الاثنين، الاجتماع الفني التنسيقي لمباراة النصر غدا الثلاثاء في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2020م أمام نادي العين الإماراتي، وذلك في إستاد خليفة بن زايد بمدينة العين.

ومثل النصر خلال الاجتماع عضو مجلس الإدارة الأستاذ سلمان الحلافي وإداري الفريق الأول الأستاذ خالد الغنيمان والأستاذ عبدالله الشيخ ورئيس مجلس الجماهير الأستاذ فهد الشاطري .

وتقرر خلال الإجتماع، أن تبدأ المباراة عند الساعة السادسة السادسة وخمسة وخمسون بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، على أن تفتح مدرجات ملعب المباراة الساعة الخامسة إلا خمس دقائق عصرا، وسيتم تخصيص البوابات 9 – 10 لجماهير نادي النصر، فيما سيدخل النصر المباراة بالطقم الثاني ( الأزرق ) في حين سيدخل نادي العين بالطقم الأبيض .