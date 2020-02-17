رجل يحاول هتك عرض زوجة جاره أثناء وجود ابنيها

أبوظبي(صدى):

شهدت دبي الإماراتية، اتهام سائق بهتك العرض بالإكراه، وذلك بعدما استغل وجود زوجة جاره بمفردها في السكن المشترك لإعداد الطعام لابنيها، فدخل من دون أن تنتبه لوجوده واحتضنها.

وأقدمت الزوجة على نهره والصراخ في وجهه إلا أنه برر فعلته بأنه أمر عادي وابتعد قليلاً، وحاولت ضربه لكنه اعتذر، وطلب منها مسامحته ثم غادر المكان، فتوجهت إلى غرفتها، لكنه حضر مرة أخرى وطلب منها الصفح عنه حفاظاً على مستقبله.

وتسبب هذا الإلحاح في جعل السيدة تتصل بزوجها وأخبرته بما حدث، ثم أبلغت الشرطة التي ألقت القبض على المتهم؛ حيث قضت المحكمة بحبس المتهم الآسيوي ثلاثة أشهر والإبعاد عن الإمارات.