الجوازات: إهمال جواز السفر يُعرضك للمساءلة القانونية (فيديو)

الرياض(صدى):

أعادت المديرية العامة للجوازات، التذكير بأهم مزايا وتعليمات جواز السفر، مؤكدة أن خدمات الجوازات أصبحت أسهل وأسرع، وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، من خلال منصة أبشر التي تمكّنك من إنهاء معاملاتك دون عناء.

وأوضحت «الجوازت»، أنه يمكن إصدار أو تجديد جواز السفر بكل سهولة عبر منصة «أبشر»، وكذلك تفويض أي شخص إلكترونيًا للقيام بهذه المعاملة عنك، مشيرة إلى أن صلاحية جواز السفر 5 سنوات ويمكن زيادتها لـ10 سنوات إذا كان العمر 21 سنة أو أكثر.

كما بيّنت أنه يجب استلام جواز السفر خلال فترة لا تزيد عن 90 يومًا حتى لا يتم إلغاؤه، مشدةة على أن جواز السفر وثيقة خاصة بك وأي إهمال يؤدي إلى استفادة أي شخص آخر منه يعرضك للمساءلة القانونية.