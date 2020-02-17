ورشة عمل تدريبية لخدمة «وصفتي» بصحة الرياض

بدر الحارثي(صدى):

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية الرياض اليوم الأثنين ورشة عمل تدريبية لخدمة “وصفتي”، بحضور مساعد المدير العام للصحة العامة د. أميرة الرصيص ، ومشرفي القطاعات ومدراء المراكز الصحية في محافظات منطقة الرياض .

وأوضح مساعد المدير العام للصحة العامة د. أميرة الرصيص أن خدمة وصفتي تعتبر قناة وصول إضافية تربط مراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات الخاصة حيث يمكن للمستفيد استلام الدواء من الصيدلية الأقرب إليه وفي الوقت الملائم له مجاناً.

وأضافت تأتي هذه الخدمة تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وضمن المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية، ومن المقرر تطبيقها قريباً في 307 مركز اً صحياً فيما تم تفعيل وصفتي حالياً 96 مركزا بمحافظات منطقة الرياض كما ان عدد المراكز التي تم تدريبها 120 مركزاً حتى الآن .

وأضافت مدير إدارة المراكز الصحية الدكتورة منى العامر أن خدمة وصفتي سوف تتيح إمكانية صرف الأدوية من مواقع مختلفة جغرافياً في المملكة، وتتميز بتلافيها الأخطاء الطبية التي تنتج من الكتابة الخطية، وتحقق تلقائي من تعارض الأدوية مع الأدوية الحساسة للمستفيد.

كما توفر خيار إعادة صرف الدواء لمرضى الأمراض المزمنة، إضافة إلى تنبيهات الرسائل النصية لحالة الوصفة الإلكترونية، وتمكن المستفيد من الاطلاع على الوصفات السابقة وتعليمات الطبيب في أي وقت.